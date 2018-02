De pruik van Van der Gijp

column Code rood: 'Zo'n storm maakt mij altijd een beetje trots op Nederland'

19 januari Ja, we wisten dat het hard zou gaan waaien. Maar zó hard? Het advies om binnen te blijven was ook niet gegeven, dus waren we naar buiten gegaan. Ik was nog met mijn dochter naar het kinderdagverblijf gelopen. Ze waaide bijna de eendenvijver in, maar goed, dat gebeurt al snel met een kind van 84 centimeter dat net heeft leren lopen.