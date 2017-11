De Zwarte Piet-discussie blijft voorlopig uit

ColumnNynke de Jong schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Over een krappe twee weken komt de sint weer in het land. In Dokkum dit keer. De discussies omtrent Zwarte Piet lijken nog een beetje uit te blijven. Dat is ook niet gek: we weten allemaal inmiddels de voors en tegens. Achter de schermen - onder andere bij de omroepen die sinterklaasprogramma's maken - wordt druk gewerkt aan een kinderfeest dat voor iedereen niet-kwetsend en gezellig is. Dat proces is in gang gezet; we wachten rustig af wat dit jaar de uitkomst zal zijn.

De NVU, doorgaans aanwezig om het pro-Pietgeluid te laten horen, is over twee weken niet aanwezig, zo lazen we zaterdag in de krant. De discussie is een beetje aan het verflauwen, was hun eerste argument voor de afwezigheid. Maar juist het tweede argument van frontman Constant Kusters maakte bij mij een groot gevoel van nostalgie los: ,,Dokkum is toch twee uur rijden."

Kijk, zo ken ik de perceptie weer. Friesland is niet voor iedereen om de hoek. Daar zijn de Friezen zich ook terdege van bewust. Friesland is een land voor de fijnproever, de doorzetter. Als je er niks hebt te zoeken, kom je er ook echt niet. Dat geldt voor alle uithoeken van Nederland. Mensen dénken dat het ver weg is, omdat het nu eenmaal buiten de ring van Amsterdam ligt, of omdat je er een gehele Afsluitdijk voor moet afrijden. Extra proviand in de kofferbak.

Daniël Lohues heeft er in zijn lied Hier kom ik weg iets moois over geschreven: 'Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks, u ook, als u het ziet van deze kant.' Hij schreef het over Drenthe, maar in alle uithoeken van het land snappen ze wat hij bedoelt.