Geef kinderen de ruimte om stiekem aan te kloten

NOSop3, de jongerentak van de NOS, publiceerde dit weekend een verhaal over leerlingvolgsystemen als Magister en SOMtoday. Nu bestaan die volgsystemen -waardoor niet alleen scholieren hun absenties en cijfers kunnen inzien en bijhouden, maar waar ouders ook mee kunnen kijken- al een tijd. Maar door een discussie op Radio1 is ook politiek het onderwerp weer onder de aandacht gebracht. Want schenden we hiermee de privacy van onze kinderen niet? Ik snap de scholen heus wel. Die willen de ouders gewoon informeren, omdat ze dan niet aan het einde van het jaar het gemekker krijgen wanneer er iemand blijft zitten. Had je niet door dat je kind er zo belabberd voorstond? Had je het leerlingvolgsysteem maar moeten bekijken!

Maar als ik dan lees dat ouders pushberichten kunnen ontvangen wanneer er weer een nieuw cijfer online staat, dan huilt mijn ex-puberhart een beetje. Want je middelbare schooltijd is dé tijd om eens een beetje stiekem te doen. Om je los te maken van je ouders. Nu was ik een zeer brave puber, maar ook ik heb ruimschoots gebruik gemaakt van de verantwoordelijkheden die ik ineens kreeg. Ik heb met het zweet tussen de billen zitten wachten tot mijn ouders thuiskwamen van de tienminuten gesprekken, doodsbang voor de nieuwtjes die ze daar zouden horen. Ik heb cijfers verzwegen of opgekrikt. En ik kreeg op mijn lazer toen het tweede rapport van 3vwo binnenkwam: 5 onvoldoendes, omdat ik meer met schrijven bezig was, dan met leren.



Maar het was allemaal mijn verantwoordelijkheid. Ik kreeg het vertrouwen om het allereerst zelf te proberen. Mijn ouders hadden soms wekenlang geen idéé hoe ik ervoor stond. En ondertussen probeerde ik panisch die ene 4 nog op te krikken naar een 5,5, voordat ik weer een rapport mee naar huis zou krijgen.



Ik heb juist van die periode veel geleerd. Omdat je tijdens je vervolgstudie ook niet aan het handje wordt genomen. Geef je ouders nu zoveel controle over hun kinderen, dan leren ze die basis-verantwoordelijkheden pas na hun middelbare schooltijd. En ja, dan ga je als puber wel eens onderuit. Maar geef kinderen de ruimte om stiekem aan te kloten.