Ik vraag me dan ook meteen af of Mark de J. dacht dat niemand hierachter zou komen. Dat hij dacht dat, omdat hij het incognitovenster van zijn browser gebruikte, niemand ooit zou weten van die zoekrondes op mogelijke moordwapens.



Zijn er nog altijd mensen die zo naïef zijn? Op het internet is altijd alles terug te vinden. Hoe incognito je jezelf ook waant. Snapchat bewaart je filmpjes maar 24 uur? Als er op één van die snaps bewijs staat voor een moordzaak, kan Snapchat die filmpjes en foto’s echt wel weer boven water halen, zo is al meerdere malen bewezen bij moordzaken in de VS. Je kunt je browsergeschiedenis wissen, maar echt weg is ‘ie nooit.



Het internet weet alles van je. Zelfs de stappenteller op De J.’s telefoon is inmiddels bewijs in deze moordzaak. Het is naïef om te denken dat je die dans ontspringt door sites heel snel weg te klikken. Big Brother is watching you. Helemaal als je googelt op ‘dood door verwurging’.