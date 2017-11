Ik geloof er niet meer in: een af treinstation is een illusie

Misschien ben ik ook wel murw gebeukt, omdat ik nu eenmaal in Utrecht woon. Daar duurt de aanpak van het stationsgebied al jaren. Fietsen rondom Utrecht CS is een soort Verkeerspark Assen: het is altijd weer afwachten hoe je route nou weer loopt. Voorrang krijg je niet, die moet je pakken. Men heeft er de opbeurende slogan CU2030 bij bedacht, waardoor we jarenlang dachten dat de misère tot 2030 zou duren. Maar weinig mensen weten dat er eigenlijk CU2 030 staat. 'Ik zie je, 030'.



Het best bewaarde geheim van Utrecht. Maar uiteindelijk zal het klaar zijn, dat enorme stationsgebied. Een lust voor het oog, met fietsenstallingen zover het oog reikt, een soepele dienstregeling en snelle elektrische bussen. Tot men drie uur na de oplevering zal inzien dat bepaalde aanpassingen toch niet helemaal voldoen. En dan begint alles weer van voor af aan.



Ik heb mij erbij neergelegd. Een af treinstation is een illusie. Ik geloof er niet meer in. Een treinstation is een telkens veranderend organisme, waarbij je nooit weet hoe je moet lopen of waar je fiets kan staan.



Als je er op deze manier naar kijkt, scheelt het je echt veel frustratie.