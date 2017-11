'Ja Nynke de Jong, met je achteloze geklik op clickbait'

Malia Obama, de oudste dochter van Barack Obama, rookte een sigaret. Of een joint, dat valt op de foto niet te zien. En ze zoende een jongen. Obama is al een jaar niet meer de president van de Verenigde Staten, maar nog altijd is dit in Amerika voorpaginanieuws. Wat rookt ze daar? En vooral: wie is die jongen? Ik klikte op het nieuwsbericht, dat ook de site van deze krant haalde . En kwam erachter dan die jongen Rory heet en uit Engeland komt.

Het is een gewoonte. Geef mij online iets om op te klikken, en ik klik. Want ik ben nieuwsgierig. Clickbait heet dat, en ik ben echt het Pavlovhondje van de clickbait. Links met titels als 'Bekende Nederlander X deed dit en je raadt nooit wat er toen gebeurde' of 'BREKEND: Soapster Y en Zangeres Z samen gespot' en hoppetee, daar ga ik al. En lees ik vervolgens iets wat me niet aangaat, niet werkelijk interesseert en mijn leven op geen enkele manier verrijkt. Maar ik heb geklikt, en dat wil de site.



Dus druk ik zonder na te denken op de link die mij gaat vertellen dat Malia Obama voor iemand gevallen is, terwijl het bewijs daarvoor precies één zoenfoto is.



,,Malia Obama haar privéleven zou niet jouw clickbait moeten zijn. Wees beter dan dit'', twitterde Chelsea Clinton, de dochter van Bill en Hillary. Ivanka Trump, dochter van Donald, viel haar bij. ,,Malia Obama zou dezelfde mate van privacy moeten hebben als haar leeftijdsgenoten.''