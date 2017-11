Klaas Dijkhoff is de grote winnaar

Het kabinet is nog maar een paar dagen onderweg, maar we weten nu al wie de grote winnaar van Rutte III gaat worden: Klaas Dijkhoff. Het debat over de regeringsverklaring is een mooi moment om te laten zien wat je in huis hebt. De regering mag eindelijk de zwaarbevochten kabinetsplannen verdedigen, de oppositie mag eindelijk vrij schieten op het volgens hen walgelijke nieuwe beleid. Dit is de kans om te laten zien waar je staat als partij.



En tussen al dat gekrakeel heb je Klaas Dijkhoff, de nieuwe fractievoorzitter van de VVD. Als eerste man van de VVD in de Tweede Kamer dient hij de regering goed in de gaten te houden, ze te steunen waar nodig, maar ook te protesteren wanneer er beleid wordt uitgevoerd waar de VVD-kabinetsleden misschien mee ingestemd hebben, maar wat niet des VVD’s is.



De ideale positie. Gaat het goed met het kabinet, dan kan Dijkhoff meeliften op het succes. Dwaalt het kabinet te ver af van de VVD-spirit, dan kan hij optreden als hoeder van het liberale gedachtegoed.



Een rol die voor Dijkhoff gemaakt is. Want niemand kan zo goed schuiven, meepraten, omlullen en relativeren als Klaas. Hij is natuurlijk een bikkelharde politicus - anders kom je niet zo ver - maar daar merkt de kiezer niet veel van. Die zagen hem afgelopen woensdag ook weer alle aandacht pakken tijdens het debat over de regeringsverklaring. Thierry Baudet deed een dappere poging hem aan te vallen, maar Dijkhoff pareerde al zijn opmerkingen met het air van een cabaretier die ontspannen op zijn microfoonstandaard leunend de zaal toespreekt. Hier en daar een serieuze opmerking, gelardeerd met humoristische metaforen over PSV-voetballers.



De Tweede Kamer blééf lachen. Baudet droop teleurgesteld af.



Nog vier jaar als fractievoorzitter freewheelen tussen kabinet en Kamer. Buiten schot, want precies ver genoeg van het kabinet om geraakt te worden door hun eventuele wanbeleid. En daarna, bij de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen, wanneer Rutte uitgeblust een andere baan gaat zoeken, kan de VVD Dijkhoff moeiteloos naar voren schuiven als nieuwe lijsttrekker.



Ik ben nooit van de weddenschappen, maar hier durf ik wel een kratje Brabants bier tussen te zetten.