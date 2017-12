Nederland, knalland

Ah, het vuurwerkdebat is weer begonnen. Al jaren gaan er stemmen op om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Georganiseerde vuurwerkshows met oud en nieuw zijn een stuk veiliger dan al dat particuliere geknal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam vrijdag ook met dat advies.



Ze lardeerden hun uitspraak met cijfers die er niet om liegen: elk jaar valt er een dode, zijn er een kleine 500 gewonden. De schade aan particuliere eigendommen ligt rond 14 miljoen euro, meldde de Onderzoeksraad. Voorzitter Tjibbe Joustra wil korte metten maken met de grootste veroorzakers van letsel, vernielingen en geweld. ,,Dan kom je uit op vuurpijlen en knalvuurwerk'', zei hij in deze krant.



Genoeg argumenten voor een verbod. Maar ik geloof niet dat dit er snel gaat komen. De politieke partij die hiervoor wil strijden, krijgt de beeldvorming niet snel mee. Een vuurverbod is saai, betuttelend, het verpest een gezellig feestje. Vuurwerk afsteken, dat is voor veel mensen één keer per jaar kattenkwaad uithalen. En pak het kind zijn speeltje niet af.



Politici van de VVD en de PVV lieten al weten helemaal niks in zo’n vuurwerkverbod te zien. Dus succes voor de partijen die er nog wél voor op de bres willen springen. Ik pleit daarom voor een andere optie. Alle mensen die op 31 december nog knalvuurwerk af willen steken, die mogen bij elkaar komen in een groot weiland, ergens in de middle of nowhere. Laten we die plek 'Knalland' noemen.



Neem vooral zoveel vuurwerk mee als je wilt, spendeer je hele eindejaarsbonus eraan. En steek het dan daar af, omringd door mensen die ook vochtige ogen krijgen van een duizendklapper, die vuurwerk pas de moeite waard vinden als je er een gehoorbeschadiging bij oploopt.



Wat een feest zal het worden! En geen buurman die erover moppert! Want iedereen in Knalland houdt van knallen! De bijbehorende risico’s zijn natuurlijk voor eigen rekening.



En al die andere mensen, die doodmoe worden van knalvuurwerk, die geen zin hebben in vuurwerkpijlen die over de grond schieten, in huisdieren die versteend van angst de hele woonkamer onder plassen, die mensen kunnen gewoon naar een georganiseerde vuurwerkshow gaan kijken.



Een fijne oud en nieuw voor iedereen. Ik denk echt dat het haalbaar is.