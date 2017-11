Ongesteld zijn hoort er nu eenmaal bij, bloednormaal

Onrein. Althans, zo staat het in de Bijbel. Een ongestelde vrouw is onrein. En een pas bevallen vrouw ook. Want er komt bloed uit je vagina. En dat hele idee dat bloedende vrouwen vies zijn, zit diep verankerd in onze samenleving.



Maandverbandreclames goochelen krampachtig met blauwe vloeistof om te laten zien hoe absorberend hun product wel niet is. Dat blauwe goedje zorgt er al jaren voor dat meisjes bijna allemaal denken dat je bij ongesteldheid een soort vulpeninkt lekt. Totdat ze zelf bloed in hun onderbroek aantreffen, en denken dat ze iets ernstigs onder de leden hebben.



Terwijl dat gehannes allemaal helemaal niet nodig is. Ongesteld zijn hoort er nu eenmaal bij. En dat gaat gepaard met bloed. Wees blij dat het bestaat: als je moeder geen eisprong had gehad, was jij er nu niet geweest.



Al die maandverbandreclames, waarin vrouwen dartel rondhuppelen, druk met verbloemen dat ze hun maandelijkse stonde hebben, dragen alleen maar bij aan dat gevoel van schaamte, van viezigheid. En houden zo ook het beeld in stand dat ongesteldheid niet iets is waar je over praat. Je houdt het liever voor jezelf.



De Radboud Universiteit in Nijmegen doet op dit moment onderzoek naar de klachten die vrouwen elke maand ervaren. De eerste onderzoeksresultaten schetsen een beeld dat ernstiger is dan verwacht: de meerderheid van de vrouwen heeft last van buikpijn, stemmingswisselingen en vermoeidheid. Zoals dokter Bertho Nieboer zei: ‘Zouden mannen elke maand ongesteld zijn, dan was er veel meer aandacht voor de pijn die erbij hoort.’



Hoog tijd dus om ongesteldheid uit het verdomhoekje te halen. Godzijdank snapt Libresse dat inmiddels ook. Die shockeerden deze maand de ganse wereld met een reclame waarin vrouwen gewoon bloed in hun onderbroek hebben! Bloed! En waarin jongens gewoon maandverband kopen voor hun vriendin! Waarin vrouwen eerlijk toegeven hoeveel last ze kunnen hebben van hun ongesteldheid, en daarom liever een dag thuiswerken! Waarin mensen zelfs seks hebben terwijl de vrouw ongesteld is!



Bloednormaal, noemen ze dat. Toch apart, dat het zolang geduurd heeft voordat we eens zonder verbloemen over zoiets normaals kunnen praten.