Poepbacteriën in het vakantiepark

Een expert, zo kan ik mezelf inmiddels wel noemen. Een weekendje-weg-expert. Ik ben regelmatig de hort op. Is het niet met man en kind, dan wel met vrienden. Je bent er zo lekker even uit. Twee nachtjes voelen soms als een complete vakantieweek.

Sinds er kinderen zijn kiezen we steeds vaker voor een huisje op een vakantiepark. Lekker ingedut en burgerlijk, maar wel met een zwembad en een speeltuin zodat het voor de peuter ook een aangenaam verblijf zal zijn. Ik bewonder jonge ouders die nog altijd met hun kroost in een afgelegen boshut zonder vertier gaan zitten. Zelf ben ik niet zo avontuurlijk.

De Consumentenbond deed onderzoek naar de hygiene in de huisjes op dit soort vakantieparken . Die bleek regelmatig ondermaats. Bijna de helft van de onderzochte huisjes was niet schoon genoeg. Kalk, schimmel, stof, maar ook viezigheden die je met het blote oog niet ziet. Zoals allerhande bacteriën, waaronder e.coli, de poepbacterie waar je diarree van kunt krijgen.

En wat doe je met dit nieuws, als bungalowparkketen? Dan kruip je door het stof dat blijkbaar zo gul je huisjes ligt. Dan beloof je beterschap. Zo deden Landal en Center Parks het. Niets dan mea culpa van hen. Als je de afgelopen maanden iets van de ophef hebt kunnen leren, dan is het wel dat je maar beter zo snel mogelijk sorry kunt zeggen. Vraag maar aan Camiel Eurlings en Halbe Zijlstra.

Roompot daarentegen probeerde via de rechter de publicatie van het onderzoek tegen te gaan. Die nemen ‘wrijven in een vlek’ wel heel letterlijk. Want was is het beeld dat beklijft? Dat Landal en Center Parks met een fles bleekmiddel onder de arm ál hun huisjes afgaan, en dat Roompot naar de rechter fluistert dat niet iedereen hoeft te weten dat bij hen de poepspetters op het plafond zitten.