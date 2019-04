Recensies en reviews: Allemaal gekochte positiviteit

De term ‘fake news’ heeft al meer kapot gemaakt dan ons lief is. Men strooit met desinformatie, trekt wetenschappelijk verworven kennis in twijfel, en hoppetee: ineens is Facebook de bron van alle kennis, de ouderwetse journalistiek de vijand en breekt die traditionele journalistiek zich het hoofd wat ze in vredesnaam kunnen doen om fake news te bestrijden.