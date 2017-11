ColumnNynke de Jong schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Het vlees is bij mij ook wel eens zwak hoor. Jazeker, ik koop ook wel eens iets wat ik eigenlijk niet nodig heb. Een paar nieuwe sneakers terwijl ik er al zoveel heb. Een nieuwe zonnebril, terwijl er hier zestien door het huis slingeren.

Ik ken de magie van het kopen zonder doel wel. Gewoon dingen kopen zonder noodzaak of reden. De mengeling van tevredenheid en licht schuldgevoel die je er automatisch bij voelt. Dat hoeven echt geen grote, dure dingen te zijn. Een set nieuwe kerstballen terwijl je thuis al een krat vol oude ballen hebt staan, voldoet ook.

Jezelf iets cadeau doen. Dat dáár nou nog geen feestdag bij bedacht was, moet de afdeling marketing van bol.com hebben gedacht. En dus namen zij de Chinese feestdag Singles' Day over. In China bedacht door een andere online winkelketen, als tegenhanger voor Valentijnsdag. Op 14 februari geef je elkaar iets leuks, op 11 november mag de vrijgezel zichzelf eens lekker in het zonnetje zetten. Onder het mom van ‘niemand die het voor jou koopt’ mag de vrijgezel eens even diep in de buidel tasten en die spelcomputer of die nieuwe televisie kopen.

Als er weer zo’n commercieel plan wordt ontvouwd, een feestdag waarop je dénkt jezelf of een ander even lekker in het zonnetje te zetten, maar waarbij het eigenlijk op neerkomt dat je de kas van de winkelier spekt, dan denk ik aan Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. Die maakten ooit voor de serie Ja Zuster, Nee Zuster het liedje Geld. 'Alles kun je kopen voor geld, een heel voetbalveld', zingt Buurman Boordevol. 'Niet dat ik dat hoef, ik heb er toch niets an. Maar ’t kan, ’t kan, ’t kan'.

‘Het kan!’, roept Bol.com ons toe. Maar koop het dan wel bij ons! Want zij gunnen de vrijgezel een prettige dag, maar dan wel bij hen in de webshop. En wij, wij tuinen er in, want we krijgen ineens heel veel korting op zaken die we eigenlijk niet nodig hebben.