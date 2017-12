Vliegen: slecht voor het milieu maar zo leuk

De moed zakte mij in de schoenen. In het verhaal kwam Paul Peeters aan het woord, die recentelijk promoveerde op de CO2-uitstoot van de reisindustrie. Die heeft er dus jarenlang onderzoek naar gedaan. Hij kwam met deprimerende onderzoeksuitslagen: ‘Rond 2080, als iedereen in de wereld zijn woning heeft geïsoleerd, in elektrische voertuigen rijdt en alle stroom wordt opgewekt met windmolens en zonnepanelen teneinde de klimaatdoelen van Parijs te halen, is de uitstoot van CO2 door de luchtvaart al groter dan die van de rest van de wereld. En daarmee ook groter dan wat de hele wereld zou mogen uitstoten.’



Daar sta je dan, met je oud papier en je zonnepanelen. Er moet dus iets aan de luchtvaart gedaan worden. Maar hoe krijg je dat aan de consument verkocht? Vliegen, dat is vrijheid, vakantie. Dat is Club Tropicana van Wham, maar dan in het echt. Een ‘meatfree monday’ introduceren, om mensen aan te sporen een dagje de slavinken te laten staan, ja, dat moet nog lukken. Door je huis goed te isoleren bespaar je uiteindelijk geld. Maar hoe ga je de mens uit het vliegtuig krijgen? De trein is duur, de auto is niet altijd handig. Ik zou zelf ook niet naar Zuid-Afrika rijden.