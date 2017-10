We moeten af van die bleke snoetjes op radio en tv

Fijn dat er een gezamenlijk plan is. En dat er trainingen komen, die hopelijk de ogen openen. Want het is een gegeven dat er thans veel te veel bleke mannensnuitjes op televisie te zien zijn. De omroepen doen hun best, maar nog altijd voert dat bleke snuitje het hoogste woord. En dat is ook niet zo gek, want mensen zijn van nature geneigd om bij een selectieprocedure iemand te kiezen die op hen lijkt. Zo iemand voelt vertrouwd, en zo denk je te weten wat je binnenhaalt. Maar het is ook bekend dat teams met meer diversiteit beter werken. Dan hoor, zie en leer je nog eens iets nieuws van je collega’s.