24/7 Olympische Spelen op onze site: van podcast, video, columns, nieuws en achtergronden tot liveblogs

De Olympische Spelen beginnen aanstaande vrijdag in Tokio. Om 13.00 uur Nederlandse tijd vindt dan in Tokio de openingsceremonie plaats. De laatste dag van de Spelen is zondag 8 augustus. Het grootste sportevenement ter wereld is de komende weken via onze site en app 24/7 te volgen.

Hoewel de Olympische Spelen van Tokio bepaald niet onder een gelukkig gesternte zijn geboren, beloven ze voor Nederland toch bijzonder succesvol te worden. Databureau GraceNote berekende dat het medaillerecord van Sydney (12 keer goud, 9 keer zilver, 4 keer brons) verbeterd gaat worden. Ons land vaardigt ook de grootste olympische equipe aller tijden af.



Wij gaan de verrichtingen van de Nederlanders natuurlijk nauwgezet voor je volgen. Dag en nacht zorgen we via liveblogs, nieuwsberichten, verhalen, columns, video’s en podcasts voor de belangrijkste updates. Op onze speciale online Olympische Spelen-pagina is 24/7 alles terug te vinden.

Podcast & video

We starten elke dag met een nieuwe podcast (vanaf 06.00 uur te beluisteren), met daarin natuurlijk onze vertrouwde experts Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos. Later op de dag, na afloop van alle events, is nog een tweede podcast met de laatste updates te beluisteren.

Verder duiden we met video elke ochtend (08.00 uur) via ons online programma Hallo Tokio de olympische gebeurtenissen en sluiten we net als bij podcast met video rond 17.00 uur de dag in Japan af met een tweede aflevering van Hallo Tokio. Daarnaast brengen we dagelijks (rond 12.00 uur) een gesproken column van Thijs Zonneveld en belichten we samen met onze fotograaf Pim Ras zijn mooiste vijf foto's van de dag.

Dat is nog niet alles. Ook brengen we via video de belangrijkste hoogtepunten van de dag. Pakken we met Nederland goud, zilver of brons, dan zijn de beelden snel via onze site te bekijken. Daarnaast brengen we de reacties van de hoofdrolspelers en worden medaillewinnaars in onze videorubriek Oranje Boven op de terugreis naar Nederland in het vliegtuig geïnterviewd.

Liveblog

Ben je aan het werk of op vakantie? Geen nood: dagelijks houden we je via ons uitgebreide liveblog op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen vanuit Tokio. Daarnaast verzorgen we ook aparte liveblogs rond belangrijke wedstrijden van onze Nederlandse ploegen of individuele atleten.

Premium

Verder doen ons verslaggevers Rik Spekenbrink, Arjan Schouten, Pim Bijl, Lisette van der Geest en Natasja Weber 24/7 verslag van de Spelen. Via achtergrondverhalen, interviews en reportages zorgen ze ervoor dat je niets van de Spelen hoeft te missen. Natuurlijk zijn ook de columns van Thijs Zonneveld via onze site te lezen.

Programma, uitslagen en medaillespiegel

Tot slot hebben we een overzicht van het complete schema, maar ook van het programma per dag waarbij we onze Nederlandse olympiërs uitlichten. Daarnaast hebben een livewidget rond alle sporten, bieden we dagelijks alle uitslagen aan via een handig overzicht en is natuurlijk de medaillespiegel te raadplegen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

