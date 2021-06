Abdi Nageeye twijfelt over olympische deelname: ‘Wil honderd procent fit zijn’

Door Pim Bijl



Nageeye was de enige man die al langere tijd zeker was van zijn plaats, Khalid Choukoud en Bart van Nunen werden aangewezen door de selectiecommissie. Nu is Nageeye alsnog een vraagteken geworden. De nationaal recordhouder heeft al contact opgenomen met Michel Butter, de man die voorlopig de reserverol inneemt. ,,Michel en ik hebben goed contact. Eerst heb ik hem gebeld en nu sturen we lange spraakberichten naar elkaar. Om de vier dagen geef ik een update. Zo hebben we het afgesproken binnen het team. Eerlijk en open zijn naar elkaar als je pijntjes hebt.”

Nageeye werd in 2016 elfde op de olympische marathon in Rio de Janeiro. Nu verloopt zijn voorbereiding moeizaam. Door de terugkerende klachten aan zijn rechterhamstring keerde hij begin juni eerder dan gepland terug vanuit Ethiopië naar Nederland en kon hij tien dagen niet trainen. Inmiddels hebben de fysiotherapeuten en artsen hun werk goed gedaan, staat zijn rug weer recht en is Nageeye weer op trainingskamp in Font Romeu.

Quote Als ik belangrij­ke trainingen moet skippen, houdt het voor mij op Abdi Nageeye

Het gaat beter, maar hij blijft voorzichtig. ,,Ik moet nu wel echt goed blijven trainen. Dan is alles oké. Als ik belangrijke trainingen moet skippen, houdt het voor mij op. Ik wil honderd procent fit zijn. Het doel is top-5. Je kan niet met de grote jongens strijden als je een beetje struggelt. De eerste keer was deelname leuk, nu gaat het om presteren.”

De medische onderzoeken wezen uit dat er niets kapot is. Maar de 31-jarige marathonloper weet welk harde werk er nodig is om optimaal aan de start te staan en is daarom realistisch. ,,Ik mag nu geen terugval meer krijgen. Ik zal behoorlijk teleurgesteld zijn als het niet lukt, maar ik zal er niet van schrikken als het niet doorgaat.”

