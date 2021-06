Alsnog OKT in Doha: Zonderland kan ticket naar Tokio verliezen

Epke Zonderland kan in theorie nog steeds zijn ticket voor de Olympische Spelen in Tokio kwijtraken. De internationale turnfederatie FIG maakte vandaag bekend dat er eind juni toch nog een wereldbekerwedstrijd voor toestelspecialisten in Doha wordt gehouden. Dat laatste kwalificatiemoment werd eerder vanwege de coronamaatregelen uitgesteld. De Japanner Hidetaka Miyachi zou Zonderland daar nog kunnen passeren op de olympische ranglijst.

De olympisch kampioen van Londen 2012 aan de rekstok leek al zeker van deelname in Tokio toen Miyachi niet vermeld stond op de deelnemerslijst voor de World Cup die in maart in Doha zou plaatsvinden. Die wedstrijd werd echter voor onbepaalde tijd uitgesteld. Met de nieuwe datum bestaat de kans dat de Japanner zich alsnog inschrijft. Per toestel kan zich via een ranglijst over meerdere wedstrijden één turner nog plaatsen voor de Spelen. Zonderland heeft de leiding op de rekstok. Alleen Miyachi zou hem nog kunnen passeren.

,,We weten echt niet of hij alsnog kan deelnemen. Het verbaast me dat deze wedstrijd doorgaat”, zei Mark Meijer, technisch directeur van gymnastiekbond KNGU. Meijer verwacht niet dat Zonderland naar Doha afreist. De wedstrijden zijn van 23 tot en met 26 juni. “We hebben voor de mannen op 23 juni nog een wedstrijd met de Engelsen.”

Zonderland turnde dit jaar maar één wedstrijd. Op de EK bleef hij, na een door ziekte verstoorde voorbereiding, steken in de kwalificaties. Voor de World Challenge van Varna van afgelopen weekeinde moest hij zich afmelden. Zonderland had een trainingskamp belegd in Israël toen daar de situatie escaleerde. Hij kon daardoor pas veel later dan gepland terugkeren naar Nederland.