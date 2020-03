Anky vanuit het zwaar getroffen Erp: ‘Het is echt heel heftig hier’

,,Het is echt heel heftig hier. Al twee weken zie ik niemand meer op straat. Dat is nu even belangrijker. We staan allemaal even on hold, we staan stil. Ook de Olympische Spelen."

Het 'olympische' besluit is volgens één van de meest gelauwerde sporters uit de Nederlandse geschiedenis niet meer dan normaal. "Dit geeft rust voor de sportwereld. Nog langer wachten had tot paniek geleid. Dan waren te veel atleten gaan twijfelen of ze zich wel voldoende zouden kunnen voorbereiden en of het niet alsnog wordt afgelast."

Quote Wat er nu speelt is voor de hele wereld moeilijk Anky van Grunsven ,,Dit virus leidt tot angst bij veel mensen", vervolgt Van Grunsven, met Bonfire winnaar in Sydney 2000, met Salinero in Athene 2004 en in Hongkong (waar het hippisch evenement van Peking werd gehouden) 2008. ,,We krijgen daarna te maken met grote economische gevolgen en ook weten we niet wanneer alles onder controle is. Dan moet je gewoon de knoop doorhakken en nu niet naar Tokio gaan.”