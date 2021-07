Arno Kamminga stelt zich met toptijd in serie kandidaat voor medaille op schoolslag

Ondertussen komt Kamminga steeds een heel klein beetje dichterbij. Zijn tijd van 57,80 is de vijftiende tijd ooit gezwommen op de 100 schoolslag. De veertien snellere tijden staan allemaal op naam van Peaty.



,,Wat is er lekkerder dan de Olympische Spelen beginnen met een persoonlijk record?”, reageerde Kamminga nadat hij zich als tweede had geplaatst voor de halve finale. In het veld was vandaag - wie anders - alleen Peaty sneller in de series: 57,56 seconden. Kamminga: ,,Ik wilde meteen alles eruit halen, dat doe ik al vijf jaar elke race. Dit zijn de Olympische Spelen met een ongelooflijk sterk veld. Ik wist dat het close zou kunnen worden dus ik ging voluit.”



In de nacht van zaterdag of zondag (Nederlandse tijd) staat de halve finale van de 100 school op het programma. En 24 uur later is de finale waarin Kamminga een gooi zal doen naar een historische medaille.