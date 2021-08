Bekkering en Duetz jagen ‘apenkooiend’ op goud: ‘Reuzespannend, maar koppie erbij’

Nederland­se hockey­sters kloppen Duitsers opnieuw en winnen groep

31 juli De Nederlandse hockeyvrouwen hebben bij de Olympische Spelen in Tokio ook de vijfde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Alyson Annan was met 3-1 te sterk voor Duitsland, dat de eerste vier duels eveneens had gewonnen.