Bittere pil voor Spitse: ‘Er zijn weinig woorden die kunnen beschrijven hoe ongelofelijk pijn dit doet’

Ook voor Wiegman is het wegvallen van Spitse een grote tegenvaller, laat ze weten in de ochtendshow van radiozender 538. “Dat is wel even dramatisch voor het team en vooral voor haar. Ze heeft er zoveel voor gelaten en gedaan. Ze is een belangrijke speelster voor ons en een rustpunt in het veld, dus dit is wel even omschakelen.” Spitse moet terug naar huis, maar Wiegman hoopt dat ze ondanks de strenge regels in Japan het openingsduel nog wel kan meemaken. “We gaan er alles aan doen dat ze de eerste wedstrijd kan zien. Gelukkig hebben we een goed team en gaan we schuiven en hebben er andere scenario’s voor”, zei Wiegman tegen 538.