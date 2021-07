Bol geniet van olympisch debuut: ‘Het eten is lekker, ik slaap lekker, allemaal super’

Door Pim Bijl



Daar staat ze dan. Het is 9u25 in de Japanse ochtend en ze pept zichzelf op. Nog even en in het imposante Olympisch Stadion klinkt het startschot. Na alle nationale records, de gewonnen Diamond Leagues, de historisch snelle tijd in Stockholm en na alle interviews waarin ze talloze vragen kreeg of ze al goud kan winnen, beginnen de Spelen nu écht. Of, zoals zij later zal zeggen: ,,Eindelijk.”



In de series is van spanning of druk weinig te merken. De snelle passen van Bol zijn even soepel als krachtig, haar techniek is prima in orde en ze komt vaak goed uit voor haar sprong over de horden. Haar voorsprong op het laatste rechte eind is zo groot dat ze het zich kan permitteren te vertragen ver voor de finish. Ze wint, in 54,43 seconden, de kop is eraf. De Amerikaanse Sydney McLaughlin en Dalilah Muhammad, haar voornaamste rivalen, gaan in hun serie op vergelijkbare wijze door. Vrolijk loopt ze de gangen van het stadion door, kort na haar olympische debuut.