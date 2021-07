Brons hoogst haalbare voor judoka's na kansloze nederlaag tegen Frankrijk

De Nederlandse judoka’s gaan op voor brons en kunnen de Olympische Spelen misschien toch nog met een kleine glimlach afsluiten. Na een zwaarbevochten zege in de achtste finale op Oezbekistan (4-3) en een zege op Brazilië (4-2) in de kwartfinale was Frankrijk in de halve finale met 4-0 te sterk.

Nederland trad zonder Henk Grol aan in de halve finale en dat betekende dat Michael Korrel het op zou moeten nemen tegen de Franse reus Teddy Riner. Zo ver kwam het echter niet. Korrel stond immers gepland voor de vijfde van de zes partijen, maar na vier partijen had Frankrijk de wedstrijd al beslist. Tornike Tsjakadoea, Sanne van Dijke, Noël van ‘t End en Guusje Steenhuis verloren allemaal en dus is brons het hoogst haalbare voor de Nederlandse judoka's. Die medaille moet later vandaag behaald worden tegen Duitsland. Frankrijk neemt het in de finale op tegen Japan.

Kwartfinale

In de kwartfinale werd gewonnen van Brazilië. Nadat Sanne Verhagen had gewonnen en Tsjakadoea had verloren waren het Van Dijke en Van 't End die Nederland op een comfortabele 3-1 voorsprong had gezet. Dat een 3-1 voorsprong niet alles zegt, bleek wel in de achtste finale tegen Oezbekistan. Toen maakte Nederland zelf een 3-1 achterstand goed om uiteindelijk alsnog door te gaan.

Toen Steenhuis haar partij verloor van Mayra Aguiar, en het dus 3-2 stond, was het wederom aan Henk Grol om de beslissing te verzorgen. Hij was toen de grote held aan Nederlandse kant tegen Oezbekistan (zie hieronder). En ook tegen de Brazilianen was het Grol die de beslissing bracht. Hij versloeg Rafael Silva en bepaalde de eindstand op 4-2.

Heldenrol voor Grol

Eerder, in de achtste finale, kwam Nederland met 1-3 achter, door een overwinning van Sanne Verhagen en nederlagen van Henk Grol, Tornike Tsjakadoea, Sanne van Dijke in de Budokan. Grol stond opnieuw tegenover Bekmurod Oltiboev, van wie hij vrijdag al na 25 seconden verloor. Dit keer lag hij na 19 seconden op zijn rug. Maar Nederland, en met name Grol, toonde veerkracht.

Noël van ‘ t End en Guusje Steenhuis brachten Nederland terug op 3-3, waarna na loting uitgerekend een wedstrijd tussen Grol en Oltiboev de beslissing moest brengen. Grol liet zich niet een derde keer verrassen en won zeer knap door zijn opponent op drie straffen te zetten. Brazilië is de tegenstander van Nederland in de kwartfinale.

Nederland heeft afgelopen week slechts één medaille overgehouden aan de individuele wedstrijden op de Spelen. Van Dijke greep brons in de klasse tot 70 kilogram. De gemengde landenwedstrijd is een nieuw onderdeel op de Spelen. Zes judoka’s uit verschillende gewichtsklassen nemen het tegen elkaar op.

