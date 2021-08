Canada wint wel van VS door rake strafschop en gaat naar olympische finale

Teleurstel­len­de Olympische Spelen voor judoka's: ‘Ik zie het alleen maar slechter worden’

1 augustus ,,Tegenvallend”, zo noemt hoofdcoach Maarten Arens het olympische resultaat van de judoploeg in Tokio. De beschrijving is een understatement. Voor de tweede Olympische Spelen op rij keert de Nederlandse judoploeg terug met één individuele bronzen medaille. Vijf jaar geleden in Rio was het Anicka van Emden, in Tokio won Sanne van Dijke haar partij om het brons.