Charlotte Kalla wint eerste goud Pyeongchang

Kalla plaatste in de laatste van vier ronden een demarrage, waar zelfs de Noorse titelverdedigster Marit Bjørgen geen antwoord op had. De Noorse veroverde wel haar elfde olympische medaille, maar moest genoegen nemen met zilver. Het brons ging naar de Finse Krista Parmakoski.



Voor Kalla is het haar derde olympische goud in haar carrière. Ze won eerder in Vancouver in 2010 en Sotsji 2014 beide keren één gouden medaille.