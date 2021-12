CNN: VS maken diplomatieke boycot Spelen in Beijing deze week bekend

Samenvatting Sensatione­le Nageeye verrast met tweede marathonme­dail­le ooit

Abdi Nageeye (32) heeft in Sapporo de race van zijn leven neergezet. De Nederlands recordhouder herhaalt 41 jaar later het kunststukje van Gerard Nijboer in Moskou met zilver op de olympische marathon. Nageeye mag met zijn vrienden het podium op: winnaar is de Keniaanse grootheid Eliud Kipchoge in 2.08.38, derde de Belg Bashir Abdi.

