Column Arjan Schouten | Het klonk alsof TeamNL op schoolreisje gaat naar de Eiffeltoren

Medaille­win­naars stralen met Wil­lem-Alexan­der en Máxima op bordes, Ireen Wüst benoemd tot Commandeur

De Nederlandse wintersporters die tijdens de Olympische Spelen in Peking een medaille hebben behaald, zijn dinsdag in Den Haag gehuldigd. Minister-president Mark Rutte en minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport ontvingen de medaillewinnaars in de Ridderzaal. Daarna werden de medaillewinnaars op Paleis Noordeinde ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.