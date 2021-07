Complete Australische atletiekploeg van 63 atleten in quarantaine

Premier Rutte spreekt medaille­win­naars toe door speakers in Tokio

28 juli De uiterst succesvolle dag voor TeamNL op de Olympische Spelen is ook in Nederland met gejuich ontvangen. Minister-president Mark Rutte sprak de medaillewinnaars in Tokio zelfs even toe via de speakers bij het hotel: ,,Heel Nederland leeft met jullie mee.”