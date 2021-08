De marathon is verplaatst naar het ‘koele’ Sapporo, maar daar heerst nu een hittegolf: dat wordt een slagveld

Hey Pim,

Ja, man. Tureluurs werd ik ervan, kijkend naar de rappe rondjes van Har en Jef. Maar toen moest de terugweg dus nog komen, met chauffeur Hidde achter het stuur. Meneer ging even Takuma Satootje spelen op de donkere bergweggetjes, in een vloek en een zucht waren we weer in Tokio. En dat mag een prestatie heten, want mijn hemel wat is die wielerpiste ver weg. Even aan Theo Bos gevraagd waarom die baan in hemelsnaam in Izu is neergezet, 150 kilometer bij het Olympisch Stadion vandaan. De fameuze Japanse keirinacademie staat ook daar, vertelde Theo-San. Izu is een beetje het Papendal van Japan, zeg maar. Allemaal leuk en aardig, maar je maakt mij niet wijs dat er geen wielerbaan in Tokio zelf is. Maar goed, ik heb de reis met alle plezier gemaakt. Gouden Har en zilveren Jef, wat een heerlijk duo. Trouwens, de vierde gouden plak waar ik getuige van was, hier in Japan, na de roeiers, Niek Kimmann en Sifan Hassan. Het is nu 02.07 uur, diep in de Japanse nacht. Collega Rik is nog driftig aan het rekenen, maar ik weet het eigenlijk al wel zeker. Met nog twee dagen te gaan ga ik aan de leiding in ons interne gouden medailleklassement. Knappe jongen als jij me nog passeert, dit weekend.