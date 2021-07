De Pipo-voeten van Arno Kamminga: dit maakt de ‘Komeet uit Katwijk’ zo bijzonder

Door Natasja Weber



Geen ontzag

Het begon al met een mooi staaltje oorlogsvoering op het startblok. Waar grote concurrenten elkaar doorgaans de rug toekeren kort voordat het startsignaal klinkt, ging Arno Kamminga pontificaal met zijn gezicht tegenover Adam Peaty staan. ,,Ik ben niet bang voor hem”, zei Kamminga over het onbetwiste Britse schoolslagfenomeen. ,,Ik ging de olympische finale in om te winnen. Als je al bij voorbaat het goud weggooit en voor zilver gaat, kun je alleen maar verliezen. Ik had zoiets van: kom maar op. Ik heb veel respect voor Peaty maar ik gun hem niks als we op het startblok staan.”