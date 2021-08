Deceptie beachduo Brouwer en Meeuwsen na eerder brons in Rio: ‘Hier niks meer te zoeken’

Ze wonnen brons in Rio de Janeiro, maar het olympische avontuur van Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen eindigde in Japan al in de achtste finale tegen een Noors topduo. ,,Je weet dat je zulke teams een keer tegen gaat komen.”

door Arjan Schouten

Met Tokio is Robert Meeuwsen wel klaar. ,,Je moet hier snel naar huis, gelukkig. Wat mij betreft pak ik nu meteen m’n koffers en gaan we meteen naar het vliegtuig’’, vertelde hij na de uitschakeling in de achtste finales van het beachvolleybaltoernooi. ,,Ik heb hier niks meer te zoeken.”

Deden Meeuwsen en Alexander Brouwer wat fout, in hun avondpartij (plaatselijke tijd)? Nauwelijks. Het Noorse topduo Anders Mol/Christian Sorum waar ze aan gekoppeld waren, bleek simpelweg te sterk: 21-17 en 21-19. ,,Ik denk dat we goed bijblijven en een aantal keer onder hun druk uit weten te komen. Maar we pakken gewoon te weinig punten met ons plan op Mol, de blokker’’, aldus Brouwer, die alleen maar het blok van de boomlange Noor kon prijzen. ,,Dat is hun kwaliteit, dat weet je van tevoren. Daar waren we op voorbereid. Maar ons plan werkte helaas niet, we waren niet in staat terug te slaan.”

Quote Wat mij betreft pak ik nu meteen m’n koffers en gaan we meteen naar het vliegtuig Robert Meeuwsen

Was het een ongelukkige koppeling, zo vroeg al in het toernooi zo’n sterk duo treffen? ,,Dat maakt me niet zo gek veel uit’’, meende Meeuwsen. ,,Als je hier staat, waar zoveel goede teams zijn, weet je dat je sowieso top moet spelen om te winnen. En of je ze dan nu treft of later… Je weet dat je zulke teams een keer tegen gaat komen. En ik vind het juist ook wel een mooie uitdaging om op zo’n groot podium van die mannen te proberen te winnen.”

Daar kwamen de Nederlanders echter geen moment dichtbij, waarmee de uitschakeling al in de achtste finale een feit werd. Toch wel een tegenvaller, als je dat resultaat afzet tegen de bronzen medaille die Brouwer en Meeuwsen in Rio de Janeiro nog wonnen. ,,Tja.. Kloten’’, treurde Meeuwsen even.

Quote Het is absoluut niet onze intentie om te stoppen Robert Meeuwsen

Maar ondanks de deceptie in de laatste wedstrijd, keken ze wel tevreden terug op hun ervaringen in Tokio. ,,Van alle protocollen en regels hebben we totaal geen last gehad. Ik denk dat we daar goed mee hebben weten te dealen. Ondanks dat er geen publiek zat, vond ik het mooi om in dit stadion te spelen’’, vertelden de twee in het donker Shiozake Park. ,,Het was mooi geweest als het stampvol had gezeten, maar we hebben onze eigen sfeertje gemaakt.”

Gaan de twee dertigers na Tokio opnieuw samen een olympische cyclus aan? ,,Dat is nu wel heel vroeg om te bepalen, maar het is absoluut niet onze intentie om te stoppen’’, besloot Meeuwsen.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.