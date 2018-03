'Dit goud is heel speciaal'

Bibian MentelNa extreme fysieke tegenslagen was het voor Bibian Mentel al een wonder dat ze op de Paralympische Winterspelen van Pyeongchang aan de start kon staan.

,,Vanochtend kwamen de tranen al een paar keer'', zei ze, na goud te hebben gewonnen op de snowboardcross. ,,Ik was me heel erg bewust van hoe bijzonder deze dag is. Vooral toen ik na de finish mijn zoontje en moeder in mijn armen hield.''

Quote Ik was me heel erg bewust van deze dag en hoe speciaal die is. Bibian Mentel Lisa Bunschoten veroverde achter haar het zilver. Bij de finale kwam ze in botsing met Mentel. De beide atletes vielen, maar Mentel stond als eerste op. ,,Mijn eerste reactie was: ik wil haar helpen. Maar toen ik haar zag, leek ze wel oké. Dus ik dacht: opstaan en doorgaan. Want dit zijn wel de Paralympische Spelen.'' Eenmaal over de finishlijn duurde het echter lang voordat Bunschoten naar beneden kwam. ,,Dat geeft dit goud een zwart randje", vond Mentel. ,,Al ben ik er natuurlijk wel superblij mee.''

Na de enorme strijd tegen de steeds terugkerende kanker en een zware operatie aan haar nek, was het goud zelfs meer dan ze had durven dromen. ,,Vanochtend kwamen de tranen al een paar keer bijna. Ik was me heel erg bewust van deze dag en hoe speciaal die is'', zei Mentel. ,,Maar toen ik mijn zoontje en mijn moeder net in mijn armen had, besefte ik wel hoe enorm bijzonder dit is.”

Chris Vos won zilver op de snowboardcross, nadat hij al vroeg in de finale tegen de Amerikaan Mike Schultz onderuit was gegaan. ,,Vorig jaar had ik een geweldig seizoen en won ik heel veel'', zei Vos. ,,Dit jaar werd ik op de World Cups in het begin een keer negende, toen een keer derde, en daarna heb ik mezelf een beetje gek gemaakt. Ik heb best veel moeite gehad om me weer goed te focussen.''