Dit is de olympische selectie van de Leeuwinnen, primeur met volle tribunes bij uitzwaaiwedstrijd

Video Van Dijke over bezwaar Polling: ‘Deze mentale rollercoas­ter had ik nooit verwacht’

25 mei Eerst was er opluchting bij Sanne van Dijke nadat de judoka was aangewezen voor de Olympische Spelen. Tot concurrente Kim Polling gisteren bekendmaakte naar de bezwaarcommissie te stappen. Van Dijke: ,,Ik heb al jaren een olympische droom, maar ik had mij nooit voorgesteld die voorbereiding daarop zo in te gaan.”