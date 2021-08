Dit mag je morgen niet missen op de Olympische Spelen

Er gaat in Tokio geen dag voorbij of er zijn medaillekansen voor Nederland. Dag 10 vormt daarop geen uitzondering. Een greep uit de hoogtepunten van de maandag in Tokio.

Atletiek: Hassan, Schippers en Visser in actie

Vanaf 02.35 uur



Een propvolle atletiekdag. In de Nederlandse nacht begint het al met Sifan Hassan in de series van de 1500 meter, de afstand die ze niet wilde laten liggen. Het is de eerste dag van Dafne Schippers op deze Spelen. Beladen door haar moeizame voorbereiding. Ze loopt de series van de 200 meter. En dan om 04.50 uur: de 100 meter horden-finale met Nadine Visser. Favoriet is ze niet, kanshebber op een medaille wel.



De avondsessie heeft nog meer in petto. Schippers zou de halve finale kunnen lopen. Lukt het haar ondanks alles een plaats in de 200 meter-finale af te dwingen? Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber strijden op de 400 meter voor een finaleplaats. Revelatie Femke Bol ook, maar dan op de 400 meter horden. Maar hét spektakelstuk van de (plaatselijke) avond vindt plaats. Sifan Hassan heeft op de 5000 meter serieuze kansen op het eerste Nederlandse atletiekgoud sinds Ellen van Langen in 1992. De finale begint om 14.40 uur (Nederlandse tijd).



Zeilen: spannende medal race Bekkering/Duetz

Vanaf 07.33 uur



Kijk eens naar de stand in de zeilklasse 49’er FX: De Nederlandse en Braziliaanse boot op 70 punten, Duitsland op 73 en Spanje op 77. In de medalrace, maandag vanaf 07.30 uur Nederlandse tijd, valt er veel te winnen, maar ook te verliezen. Die Nederlandse boot wordt gevaren door Annemiek Bekkering en Annette Duetz. Al jaren een vast koppel, tweevoudig wereldkampioen, en toch relatief onbekend in Nederland. Dat vinden ze zelf geen bezwaar, maar het mag duidelijk zijn dat hun beider levens voorgoed kunnen veranderen als ze de leidende positie vasthouden.

Volledig scherm Annemiek Bekkering en Annette Duetz. © EPA

Baanwielrennen: teamsprint voor vrouwen

Vanaf 08.30 uur

Na het geweld op de weg, de mountainbike en de BMX-baan, start maandag het olympisch baantoernooi in Japan. Een competitie waar Nederland met grote verwachtingen aan start. De baanploeg barst van de favorieten en de medaillekandidaten. Nederland is torenhoog favoriet op de teamsprint bij de mannen, maar die moeten nog even geduld hebben. Het olympisch baantoernooi start maandag eerst met de teamsprint bij de vrouwen en de kwalificaties op de ploegenachtervolging (mannen en vrouwen).



Hockey: hockeyvrouwen in kwartfinale

Vanaf 11.30 uur



Het is geen geheim: het toernooi begint voor de hockeysters pas in de kwartfinale. De groepsfase is een verplicht nummer, goed om jezelf in vorm te spelen. Met vijf zeges werd Oranje winnaar van de poule, dus wacht maandag om 11.30 uur Nederlandse tijd Nieuw-Zeeland. Dat land won maar twee van de vijf wedstrijden in Tokio en mag normaal gesproken dus ook geen probleem zijn voor het Nederlandse team. Maar juist die druk van het alleen maar kunnen verliezen zal worden gevoeld.

Volledig scherm De hockeyvrouwen. © ANP

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.