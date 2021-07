Dit waren de Nederlandse hoogte- en dieptepunten van dag één

De eerste olympische dag zit erop. TeamNL pakte één medaille: zilver voor de handboogschutters in de gemende landenwedstrijd. Maar er kwamen meer Nederlanders in actie op de Olympische Spelen. Een overzicht van de prestaties per sport.

Handboogschieten

Gabriele Schloesser-Bayardo en Steve Wijler grepen op het nieuwe olympische onderdeel (mixed teams) de zilveren medaille. In een spannende finale bleek Zuid-Korea nipt te sterk. Lees hier meer.

Volledig scherm Gabriele Schloesser-Bayardo en Steve Wijler. © ANP

Voetbal

De Leeuwinnen wisten de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Na de 10-3 zege op Zambia werd het tegen Brazilië 3-3. Het moet heel gek lopen willen de Leeuwinnen nog naast een ticket voor de kwartfinales grijpen. Lees hier meer.

Tennis

Voor Kiki Bertens zit haar professionele enkelspelcarrière in het tennis erop. Ze verloor in de eerste ronde van het olympisch toernooi in drie sets van Marketa Vondrousova uit Tsjechië. Wat nu rest is het dubbeltoernooi met Demi Schuurs.



Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer zijn op hun beurt uitstekend begonnen aan het dubbeltoernooi. Het Nederlandse koppel, in Tokio als achtste geplaatst, won in de eerste ronde in twee sets van de Belgen Joran Vliegen en Sander Gille: 6-3, 7-6 (5). Lees hier meer.

Turnen

Geen rekstokfinale voor Epke Zonderland. De kampioen van 2012 turnde tijdens de kwalificaties geen vlekkeloze oefening en moest bij de afsprong ook corrigeren. Bart Deurloo haalde de finale wel. Lees hier meer.

Hockey

De Nederlandse mannen zijn niet goed begonnen aan de Spelen. België was met 3-1 te sterk. Door een eigenaardige wisselfout stond de ploeg van bondscoach Max Caldas in het laatste kwart even met twaalf spelers in het veld. Lees hier meer.



De Nederlandse hockeysters wonnen hun eerste wedstrijd in de groepsfase wel. In de jacht op een vierde olympische titel werd India met 5-1 verslagen. Vooral na rust scoorde Nederland erop los. Lees hier meer.

Volledig scherm Eva de Goede in actie namens Nederland tegen India. © AP

Wegwielrennen

Bauke Mollema kwam op het bergachtige parcours in Japan nipt tekort voor een medaille. De De 34-jarige renner, eerder deze maand nog winnaar van een etappe in de Tour de France, eindigde als vierde in de wegwedstrijd. De zege ging naar Richard Carapaz uit Ecuador. Lees hier meer.

Zwemmen

Arno Kamminga heeft zich met verven geplaatst voor de halve finales op de 100 meter vrije slag. De 25-jarige zwemmer geldt als grote medaillekandidaat en gaf in de series alvast zijn visitekaartje af met een Nederlands record. Ook de Nederlandse estafettevrouwen liggen nog altijd op koers voor eremetaal. Lees hier meer.

Volledig scherm Arno Kamminga. © AP

Judo

Tornike Tsjakadoea greep in de gewichtsklasse tot 60 kilogram net naast een medaille. Hij verloor na waza-ari tijdens de ‘golden score’ van Yeldos Smetov. Daar was wel een videoscheidsrechter voor nodig. Lees hier meer.

Beachvolleybal

Katja Stam en Raïsa Schoon zijn het olympisch toernooi begonnen met een nederlaag. Het Nederlandse duo verloor in twee sets van het Canadese koppel Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes: 16-21, 14-21. Dat was geen schande, want de tegenstanders zijn de regerend wereldkampioenen en als eerste geplaatst in Tokio.



Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn het olympisch toernooi begonnen met een sterke zege. De winnaars van het brons bij de Olympische Spelen van Rio in 2016 versloegen in het lege Shiokaze Park van Tokio hun Amerikaanse tegenstanders Nick Lucena en Phil Dalhausser in twee sets.

Paardensport

Edward Gal kan zich opmaken voor de strijd om de medailles. De dressuurruiter plaatste zich met zijn paard Total US voor de eindstrijd. Hij eindigde als tweede in groep B met een score van 78,649 en verzekerde zich met de derde score van de dag voor de individuele finale.

Badminton

Selena Piek en Cheryl Seinen hebben hun eerste duel in het dubbelspel gewonnen. Zij versloegen het Canadese duo Rachel Honderich en Kristen Tsai met 2-1.



Piek herstelde zich daarmee voor de nederlaag in het gemengd dubbel. Ze ging toen samen met Robin Tabeling in drie games onderuit tegen Seo Seung-Jae en Chae Yu-Jung uit Zuid-Korea.

Volledig scherm Selena Piek (r) en Cheryl Seinen. © AP

Roeien

De roeiers van een Holland Acht staan in de finale van de Olympische Spelen. Björn van den Ende, Bram Schwarz, Jasper Tissen, Maarten Hurkmans, Mechiel Versluis, Robert Lücken, Ruben Knab en Simon van Dorp wonnen op de Sea Forest Waterway in Tokio hun serie in 5.30,66. Alleen de winnaars van de twee series plaatsten zich rechtstreeks voor de finale.

3x3 basketbal

Na de nederlaag tegen Europees kampioen Servië in het openingsduel (16-15) hebben de Nederlandse 3x3-basketballers zich gerevancheerd. Arvin Slagter, Jessey Voorn, Julian Jaring en Dimeo van der Horst waren sterker dan de Russen: 18-15. Slagter sloeg het beslissende gat zes seconden voor tijd met twee rake vrije worpen.

