Drievoudig wereldkampioen Lavreysen: ‘Waren er dit jaar klaar voor en volgend jaar ook’

,,De gezondheid van mensen wereldwijd is momenteel veel belangrijker en dit besluit komt niet als een verrassing natuurlijk,’' zegt hij over het uitstellen van de Olympische Spelen. ,,Ik zat net nog met Jeffrey Hoogland op fiets voor een training, we moesten nog een uur en we vroegen aan elkaar: ‘Waar trainen we nu eigenlijk voor? Want de Spelen zijn pas volgend jaar. We moeten zorgen dat we onze focus houden.’’

,,Ik denk dat de Engelsen zeker stiekem zullen denk: nu hebben we een jaar extra. Want bij na het afgelopen WK was er bij hen veel druk, want het verschil was erg groot. Aan de andere kant, voor de Spelen zouden ze alles voor elkaar hebben gehad, zoals altijd.’’