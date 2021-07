Duetz en Bekkering nieuwe koplopers na dramatische dag Britten

Een dramatische zeildag voor de Britten. Charlotte Dobson en Saskia Tidey stonden onbedreigd aan de leiding tot een nieuwe dag aanbrak. In de Enoshima Yacht Harbour eindigden zij op een zestiende plaats in race 7, een veertiende plek in race 8 en als vijftiende in race 9. Dat kostte het tweetal de koppositie.

Bekkering en Duetz, twaalfde in race 7, vijfde in race 8 en zesde in race 9, namen de leiding over. Zij worden op de voet gevolgd door Spanje (één punt achter) en Brazilië (zes punten achterstand). Groot-Brittannië is afgezakt naar plek vier, op zeven punten van Nederland. Op zaterdag zijn er ook nog drie races te zeilen, met de medalrace op zondag. Hier tellen de punten dubbel.