Eerste medaille is binnen! Boogschutters zorgen voor historisch zilver

Wijler loodste oranje door de achtste finale tegen Italië, de geboren Mexicaanse schitterde vervolgens tegen de Fransen. En vervolgens kwamen de medailles in zicht, met een ijzersterke halve finale tegen Turkije. Op de totaal verlaten schietbaan in Yumenoshima was het vooral een mentaal spelletjes zonder afleidende factoren. Alleen de zwakke wind zorgde slechts voor kans op een lichte afzwaaier, waar de Turken de meeste moeite mee hadden. Zo kreeg Schloesser al heel vroeg een pijl voor de finale, maar bleef ze buiten het geel. Die misser bleek niet fataal voor het duo, in de vierde set verzekerden ze zich alsnog van de eindstrijd tegen Zuid-Korea en minimaal zilver.

Import-zilver, deels voortgekomen uit een boogschiethuwelijk. Schloesser werd geboren in Mexico-Stad, kwam vijf jaar terug in Rio nog uit voor Mexico, maar is nu al jaren woonachtig in Limburg met haar man Mike Schloesser. Zelf ook handboogschieter, maar op het niet-olympische onderdeel compound. De wereldkampioen van 2013 was graag bij het succes geweest, zoals hij altijd met zijn vrouw de wedstrijden af gaat. Maar dat was in Tokio niet mogelijk. Ook de mentale support vanuit Limburg bleek voldoende voor succes.