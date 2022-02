Eerste Peking-goud voor langlaufster Therese Johaug

IOC grijpt in: Belgische skeleton­ster mag na ‘mentale marteling’ quarantai­ne­ho­tel alsnog verlaten

Kim Meylemans, een rivale van Kimberley Bos, heeft haar quarantainehotel in Peking verlaten en is aangekomen in het olympisch dorp. De skeletonster zat enkele dagen in afzondering na een positieve test bij haar aankomst op de luchthaven in Peking, waar vrijdag de Olympische Winterspelen van start gaan. Ondanks drie negatieve testen moest ze toch opnieuw in quarantaine van de Chinese autoriteiten.

