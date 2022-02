Eindelijk raak: Lara Gut-Behrami in extase na eerste goud én opvallende olympische primeur

De Zwitserse skiester Lara Gut-Behrami heeft de olympische titel op de super-G veroverd. De 30-jarige wereldkampioene op dit onderdeel pakte in de bergen van Yanqing haar eerste gouden plak op de Winterspelen. De Zwitserse had al twee keer brons op zak.

Met een tijd van 1.13,51 was Gut-Behrami ruim twee tienden van een seconde sneller dan de Oostenrijkse Mirjam Puchner, die het zilver won. Michelle Gisin, landgenote van Gut-Behrami, pakte op 0,30 van de winnares het brons. Titelverdediger Ester Ledecká uit Tsjechië, die eerder in de week haar olympische titel op de snowboardcross prolongeerde, moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

Gut-Behrami won eerder op deze Spelen al brons op de reuzenslalom. Bij de Winterspelen van 2014 in Sotsji eindigde ze als derde op de afdaling. Op de super-G greep ze zowel in Sotsji als vier jaar later in Pyeongchang net naast de medailles (vierde). Ze bleef toen respectievelijk 0,07 en 0,01 seconde verwijderd van het brons. In China lukte het de Zwitserse eindelijk om haar droom waar te maken.

Volledig scherm Lara Gut-Behrami. © AP

,,Ik hou van de super-G, ik zei tegen mezelf dat deze piste niet anders is dan heel veel andere pistes waarop ik heb geskied”, zei Gut-Behrami. ,,Ik had geen strategie, ik probeerde gewoon goed te skiën. Dat was in het verleden altijd een beetje mijn probleem: dat ik teveel nadacht. Nu ga ik gewoon skiën.”

Het leverde de Zwitserse, die vorig jaar bij de WK in Cortina d’Ampezzo de beste was op de super-G en de reuzenslalom, een gouden medaille op. ,,Ik was aan de finish zo bang dat iemand nog onder mijn tijd zou duiken. Ik denk dat ik wel een paar dagen nodig heb om te beseffen wat hier is gebeurd.”

Gut-Behrami zorgde ervoor dat Zwitserland nu als eerste land op alle ski-onderdelen een gouden medaille heeft gewonnen.



De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin haalde in Yanqing voor het eerst op deze Spelen de finish, maar ze eindigde slechts als negende op 0,79 van Gut-Behrami. Shiffrin viel eerder deze week uit op zowel de reuzenslalom als de slalom.

