EK voor voetbalsters, Tour en WK's moeten wijken voor Spelen

Voor deze eveneens grote sportevenementen moet nu een nieuwe plek op de kalender worden gevonden. De internationale zwem- en atletiekfederatie hadden al aangegeven hun WK's best te willen verplaatsen voor de Spelen. De WK zwemmen zijn van 16 juli tot en met 1 augustus in de Japanse stad Fukuoka, de WK atletiek van 6 tot en met 15 augustus in de Amerikaanse stad Eugene. Voor het atletiektoernooi wordt een periode in 2022 gezocht.



De Tour de France moet volgend jaar op 2 juli beginnen in Kopenhagen en eindigt op 25 juli in Parijs. Het EK voor vrouwen in Engeland staat voor 7 juli tot en met 1 augustus op het programma. De Europese bond UEFA heeft al aangegeven te gaan schuiven met dit toernooi.