Enorme druk bij zwemploeg: steun NOC*NSF staat op de tocht

Door Natasja Weber



In het indrukwekkende zwempaleis Aquatics Centre geinen Femke Heemskerk en Nyls Korstanje voor de blauwe wand met olympische ringen. Even verderop schiet coach Mark Faber in de lach als hij halverwege het zwembad een lifeguard ontwaart - met complete uitrusting - voor het geval een topzwemmer de overkant niet haalt. Ondertussen lopen technisch directeur André Cats en teammanager Nick Driebergen relaxed hun rondjes om het bad waar de zwemmers watergevoel opdoen.