Epke Zonderland: blije hormoontjes genoeg, nu nog wat meer energie

Door Rik Spekenbrink



Het was maar een trainingskamp in Chiba, een provincie ten oosten van Tokio. Maar Epke Zonderland voelde de kriebels. Of, zoals hij het noemt, blije hormoontjes. Het afgelopen jaar was zwaar, fysiek en mentaal. Als er een atleet was voor wie het jaar uitstel achteraf slecht uitpakte, is hij het wel. Maar nu voelde hij weer waar hij het allemaal voor had gedaan. De Olympische Spelen, nog een keer wilde Zonderland (35) het unieke festijn meemaken.