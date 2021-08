Estafetteploeg maakt atletieksucces compleet met ‘zilveren’ stunt

De estafetteploeg op de 4x400 meter deed in aanloop naar de Spelen van Tokio al van zich spreken op twee internationale toernooien. Het mannenteam, met Jochem Dobber, Bonevacia, Angela en Van Diepen, veroverde in mei goud op de WK estafette in het Poolse Chorzow. Hetzelfde viertal greep in maart ook al het goud op de 4x400 meter bij de EK indoor in het Poolse Torun.