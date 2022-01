Exclusieve videoserie schaatsploeg Zaanlander | De ware aard en methode van coach Jillert Anema

Zwemster Groves trots na weigeren deelname aan Spelen: ‘Meer waard dan medaille’

De Australische zwemster Madeline Groves heeft geen spijt dat ze heeft afgezien van deelname aan de Olympische Spelen nadat ze zich had beklaagd over ,,vrouwenhatende perverselingen”, die werkzaam zouden zijn in haar sport. Groves, in Rio winnares van twee zilveren medailles, zegt dat haar oproep tot een cultuurverandering meer waard is geweest dan een olympische medaille.

14 augustus