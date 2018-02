Fotoreeks: Bekijk aankomst en ontvangst TeamNL

Blokhuijsen wil zich inzetten voor dierenwelzijn

21:07 Jan Blokhuijsen deed tijdens de Spelen in een persconferentie een uitspraak over de manier waarop men in Zuid-Korea met honden omgaat. Dat leverde veel commotie op en uiteindelijk moest hij zijn excuses aanbieden. De schaatser, net terug in Nederland, is van plan om zich in te zetten voor het dierenwelzijn.