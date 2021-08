Foutje, bedankt: favoriete op 200 meter trapt te vroeg op de rem en wordt uitgeschakeld

Van de zeven heats kwam Jackson in de vijfde serie in actie. Ze deed het ‘rustig aan’ en liep lange tijd op de tweede plek achter Anthonique Strachan. Aangezien de eerste drie plekken recht geven op een plek in de halve finales, leek de buit binnen voor Jackson, maar omdat ze het zó rustig aan deed en in de laatste meters nog werd voorbijgesneld door Lorène Dorcas Bazolo en Dalia Kaddari zitten haar Spelen er op de individuele afstanden op. Ze finishte als vierde in 23.26 seconden en die tijd is ook niet voldoende om als tijdsnelste door te gaan.



Dafne Schippers plaatste zich wel voor de halve finales, al deed ook zij het in de laatste tientallen meters rustiger aan. Schippers finishte in 23.13 seconden als derde in haar serie.