Frustratie over ticketverkoop Olympische Spelen in Parijs: ingewikkeld, duur en weinig beschikbaar

Na weken in spanning op de loting te hebben gewacht, konden gelukkige sportliefhebbers sinds twee weken eindelijk tickets kopen voor de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar zomer. Maar de nieuwe manier van bestellen zorgt voor onverwachte frustraties. Zo zijn meerdere populaire sporten nu niet beschikbaar en zorgt de verplichte combinatie van tickets voor hoge kosten. Het ‘spijt’ de organisator dat mensen teleurgesteld worden, maar het hoort er volgens hem ook bij: ,,Dit zijn de prijzen voor grote evenementen.’’

Fan van judo, BMX of schermen? Dikke pech als je niet was ingeloot voor de eerste verkoopronden, want alle beschikbare kaarten voor die wedstrijden vlogen de deur uit. Je moet in mei opnieuw ingeloot worden om alsnog kans te maken.

Sowieso blijkt het erg lastig om kaarten te vinden voor je favoriete sport, merkten vooral Franse fans afgelopen week. Uit het land kwamen veel klachten van mensen die door de opzet van het verkoopproces bijvoorbeeld geen kaarten konden krijgen voor wedstrijden waarin medailles te winnen zijn. Het bleek niet mogelijk meerdere belangrijke wedstrijden tegelijk te reserveren.

Hoewel sportkoepel NOC*NSF vanuit Nederland geen klachten heeft ontvangen, klinkt ook hier gemor. In navolging van Londen in 2012 - toen zo'n 50.000 sportfans de Noordzee overstaken voor de Spelen - zullen ook dit keer tienduizenden Nederlanders plannen maken om het grootste sportevenement ter wereld te bezoeken. Als ze dat althans kunnen betalen. ‘Zie ik de (goedkoopste) kaartprijzen: 175 euro per persoon voor turnen, 240 voor zwemmen en zelfs 130 voor trampolinespringen. Geen olympische gedachte dus’, schrijft fan en sportjournalist Martijn Schwillens.

Spelen voor ‘het volk’

De bedoelingen waren nog wel zo goed, toen de organisatie van de Spelen besloot voor het eerst wereldwijd met één systeem te gaan werken. Veel tickets kosten slechts 24 euro, waardoor het voor iedereen betaalbaar moest blijven. Echte spelen van ‘het volk’, was de gedachte. Maar de praktijk blijkt anders. De helft van de in totaal 1 miljoen kaarten uit de goedkoopste categorie gaat namelijk naar de overheid, die ze als subsidieverlener mag uitdelen onder bijvoorbeeld jongeren en vrijwilligers. Wie nu goedkope kaarten zoekt, kan alleen bij het voetbal, zeilen of golf terecht. Andere sportevenementen kosten al snel minimaal 50 of 70 euro, of er zijn alleen nog kaarten beschikbaar in de hogere prijscategorieën: vanaf 100 tot aan meer dan 600 euro.

Daar komt bij dat kopers verplicht minimaal drie verschillende wedstrijden moeten aankopen. Volgende tickets zijn niet altijd even goedkoop, waardoor combinaties nodig zijn die behoorlijk duur kunnen worden. Wil je voor één wedstrijd drie kaarten, maar voor een andere slechts twee? Helaas, onmogelijk. Je wordt verplicht voor elke wedstrijd evenveel kaarten af te nemen. Ook zijn de verschillende wedstrijden vaak niet op één dag, waardoor sportfans verplicht worden in Parijs te overnachten. Zeker tijdens zo'n mega-evenement kan dat aardig in de papieren lopen. Lang twijfelen zit er overigens ook niet in: ingelote kopers krijgen slechts 48 uur de tijd.

,,Het spijt me dat mensen teleurgesteld worden’’, zei toernooi-organisator Tony Estanguet vorige week in de Franse pers. Maar hij benadrukt dat tienduizenden mensen na de eerste verkoopdagen wél gelukkig zijn met hun aankoop. Wereldwijd schreven drie miljoen mensen zich in voor de eerste loting. Het is volgens Estanguet niet te voorkomen dat een deel van hen teleurgesteld wordt. Hij noemt het systeem met loting ‘eerlijk’. ,,We wilden niet dat het alleen voor de rijksten en de de snelsten zou zijn.”

Tweede ronde

NOC*NSF is voor het eerst minder betrokken bij de ticketverkoop. Tijdens eerdere Olympische Spelen verkocht hun eigen partner ATPi de Nederlandse tickets, maar door de nieuwe opzet wordt alles dit keer overgelaten aan de Fransen. Het is dan ook niet mogelijk om een bepaald aantal tickets voor Nederlanders te reserveren. Maar klachten zijn (nog) niet gekomen. ,,De vragen die we krijgen zijn vooral praktisch’’, aldus het NOC*NSF. ,,‘Hoe kom ik aan kaarten, en kan ik in de tweede ronde weer meedoen?’” Daarom komt de koepel woensdag met een aparte pagina op de eigen site.

In mei volgt overigens een nieuwe verkoopronde, waarin wél losse tickets kunnen worden gekocht. Ook voor belangrijke medaillewedstrijden en de ceremonies tijdens de opening en sluiting. Inschrijven daarvoor kan tot 20 april. Ook komt er nog een derde ronde, waarin resterende kaarten zonder loting in de vrije verkoop gaan. Hierover is nog niet veel bekend.

