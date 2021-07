Frustraties en moddergooien na Russisch zwemsucces: ‘Wij zullen je niet troosten’

De Russische zwemmer Evgeni Rilov heeft zich na zijn tweede olympische titel in Tokio op de rugslag moeten verweren tegen dopingbeschuldigingen. De nummers 2 en 3 van de finale van de 200 meter, Ryan Murphy en Luke Greenbank, suggereerden dat Rilov vals speelt. Ze vinden dat de Rus eigenlijk helemaal niet in Tokio had mogen zijn vanwege een groot dopingschandaal in Rusland.

,,Ik zwom hier een race die waarschijnlijk niet clean was”, zei Murphy, die zowel op de 100 als 200 meter werd onttroond door Rilov. ,,Ik heb net tegen een heel goede jongen gezwommen uit Rusland, of het Russisch olympisch comité, hoe je het ook wil noemen”, mopperde de Amerikaan direct na de finale. ,,De mensen die veel meer weten over de situatie dan ik hebben deze beslissing genomen. Het frustreert me, maar ik moet zwemmen tegen de jongens die naast me liggen. Ik heb niet de tijd om op heel hoog niveau te trainen voor de Spelen en dan ook nog te lobbyen bij mensen die de beslissingen maken, om ze ervan te overtuigen dat ze de verkeerde beslissingen nemen.”

Greenbank, die achter Rilov en Murphy derde werd, uitte ook zijn twijfels. ,,Het frustreert me dat er een door de staat gesponsord dopingprogramma is en dat er niet meer wordt gedaan om dat te stoppen”, aldus de Brit.

Volledig scherm Evgeny Rylov toont zijn gouden medaille, links de zilveren Ryan Murphy, rechts de bronzen Luke Greenbank. © REUTERS

Rusland is geschorst voor alle internationale evenementen, waaronder de Spelen, vanwege een dopingschandaal dat enkele jaren geleden aan het licht kwam. In Rusland bleek een door de overheid aangestuurd dopingsysteem te bestaan. Sporters die kunnen aantonen zich altijd aan de regels te hebben gehouden, mogen desondanks onder neutrale vlag meedoen aan de Spelen. Dat doen ze onder de naam ROC (Russian Olympic Committee). Die ploeg bestaat in Tokio uit zo’n 330 sporters.

Quote Engelstali­ge propaganda, uit de mond van atleten die gefrus­treerd zijn door hun nederlagen Olympisch comité van Rusland

Rilov hoorde op de persconferentie van de woorden van Murphy. ,,Het verrast me heel erg om dit te horen. Het is een nogal vreemde suggestie als je mijn resultaten bekijkt”, zei de 24-jarige Rus, die al de nodige wereldtitels pakte. ,,Uit de grond van mijn hart: ik ben altijd ‘schoon’. Ik wijd mijn leven aan deze sport. Ik word altijd getest en vul altijd alle formulieren in.” Murphy zei later dat hij Rilov niet wilde beschuldigen, maar dat hij over doping in het algemeen in het zwemmen sprak.

Het olympisch comité van Rusland kwam via Twitter met een reactie. ,,Ja, we zijn op de Spelen, of iemand dat nou leuk vindt of niet. Maar je moet wel kunnen verliezen. Het oude liedje over Russische doping kwam weer naar boven. Engelstalige propaganda, uit de mond van atleten die gefrustreerd zijn door hun nederlagen. Wij zullen je niet troosten.”

