Geblesseerde Polman in voorlopige selectie voor Olympische Spelen

Het is hoogst onzeker of Polman op tijd fit is voor de Spelen, maar bondscoach Emmanuel Mayonnade houdt haar wel bij de groep.



Eerder deze maand formeerde de Fransman een groep van 35 speelsters, die in aanmerking komen voor een plek in de olympische selectie. Mayonnade heeft de selectie nu teruggebracht tot 22 speelsters. Hij mag over twee maanden veertien handbalsters meenemen naar Tokio, plus één reserve.